40-jarige Valverde overweegt toch om gewoon verder te koersen: "Ik heb niet definitief beslist om met pensioen te gaan"

Alejandro Valverde had eerder aangegeven dat hij in zijn hoofd bezig was aan zijn laatste seizoen. In 2022 zien we hem dus niet meer terug in het peloton? Heel zeker is dat nog niet. Valverde zet de deur nog altijd op een kier.

In een gesprek met Cyclingnews houdt Valverde er nog altijd rekening mee dat door corona heel wat wedstrijden afgelast moeten worden. Dat zou weer een ander licht op de zaak doen schijnen. "Als het wat saai wordt, zou ik een extra jaar kunnen toevoegen aan mijn carrière om met een normaal seizoen af te sluiten. Ik heb nog niet definitief beslist om met pensioen te gaan, laten we zien hoe de pandemie evolueert." In twee weken kan alles veranderen Het hangt er dus grotendeels van af in welke mate de wielerkalender dit jaar overeind blijft en niet te veel zwicht onder de druk van het coronavirus. "Het is een olympisch jaar en een belangrijk seizoen, maar in twee weken kan alles veranderen." Zo is meteen het grote doel van Valverde in 2021 reeds aangehaald: de Olympische Spelen. "We zijn al gefocust om in topvorm te beginnen aan de Spelen, maar het is nog wel een tijdje tot dan."