Wat was dat nu met het stuur van Mathieu van der Poel? "Anders met twee naar finish" en "Daar al een botsing"

Het was toch wel een opvallend beeld in de absolute finale van Le Samyn: het afbrekend stuur van Mathieu van der Poel.

"De ploeg heeft op drie kilometer van het einde de tactiek nog aangepast", laat vader Adri van der Poel weten in Extra Time Koers.

"Normaal zouden Sénéchal en Van der Poel met zijn tweetjes naar de finish gereden hebben, maar als je maar een half stuur hebt, dan wordt het moeilijk."

Geen structureel probleem

"In Kuurne-Brussel-Kuurne is hij met datzelfde stuur tegen een auto gereden. Toen hij daarna in Le Samyn in een verschrikkelijk gat reed, knakte zijn stuur. Neen, het is geen structureel probleem."

"Overal waar een probleem mee is, gaat de leverancier kijken over hoe te verbeteren en eventueel iets aan te verhelpen. Ze gaan het bekijken en dat is logisch."