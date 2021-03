Wout van Aert en Mathieu van der Poel zien mekaar terug... op het vliegtuig

Sinds het WK veldrijden hadden Wout van Aert en Mathieu van der Poel mekaar niet meer gezien. Nu maken beide topsporters zich op om het nog eens tegen mekaar op te nemen in een wegkoers. Voor beiden is de Strade Bianche een eerste belangrijke afspraak.

Zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel zijn woensdag met het vliegtuig naar Italië gereisd. HLN weet dat de twee wielrenners op dezelfde vlucht zaten. Van der Poel zou vooraan in het vliegtuig gezeten hebben, Van Aert ergens in het midden.

Ook een aantal wielrenners van Ineos maakten via deze vlucht de oversteek naar Italië. Er zou geland worden in Bologna. Dat ligt op zo'n twee uur rijden van Siena, zoals bekend de start-en aankomstplaats van de Strade Bianche.

GOEDE VOORBEREIDING VOOR MATHIEU EN WOUT

Van der Poel heeft al vroeg de goede vorm te pakken en wil een gooi doen naar een eerste zege in de Strade. Wout van Aert wist op hoogtestage in Tenerife uitstekende cijfers te halen en heeft een patent op straffe uitslagen in de Strade Bianche. Van Aert stond de voorbije drie jaar telkens op het podium in de Italiaanse eendagskoers en schreef de editie van 2020 op zijn naam.