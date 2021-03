Verrassende aanval Gilbert maar aan het eind in eerste rit Parijs-Nice staat er geen maat op Sam Bennett

Het is de dag van de indrukwekkende sprints. In Parijs-Nice pakte Sam Bennett er met zo eentje uit. Onderweg toonde Lotto Soudal zich ondernemend, met onder meer een ontsnapping waar Gilbert deel van uitmaakte. Aan de meet vierde dus Deceuninck-Quick.Step, de achtste zege al voor de Wolfpack.

Van bij de start een hoog tempo in het peloton. Dat wil ook zeggen: weinig kans op een succesvolle vroege vlucht. Eén renner had er toch zin in: Fabien Doubey. Die vertrok na 16 kilometer en moest er dan wel een hele lange solo van maken.

Behoorlijk ondankbaar en vooral een 'mission impossible'. Vier tegenaanvallers vielen hem later in de rit op de nek. Het initiatief hiervoor kwam van... Philippe Gilbert. Hij kreeg ploegmaat Oldani en ook Lawless en Perez. Lawless bedacht zich of was niet goed genoeg: in elk geval waaide de Brit wel erg snel terug tot in het peloton.

NA GILBERT NEEMT GOOSSENS OVER

Ondertussen valpartijen in het peloton. Onder andere Porte was erbij betrokken en die zou later moeten opgeven. Op 25 kilometer van de aankomst was het intermezzo van Gilbert & co afgelopen. Zijn teamgenoot Goossens waagde ook nog tevergeefs een poging.

PRIMA WERK MEEUS VOOR BORA

In de finale was er beduidend meer aanvalslust, met ook Theuns die meeglipte met een groepje, maar het peloton liet niet begaan. In de sprint was er eerst wat contact tussen Stuyven en Démare. Vervolgens was het Meeus die aanzette met in zijn wiel kopman Ackermann. Bennett zat echter ook nog goed geplaatst en zette met lengten voorsprong de rest op hun nummer. Démare pakte nog net plek twee, Pedersen plaats drie.