Alpecin-Fenix maakt selectie bekend voor Tirreno-Adriatico: Mathieu van der Poel en Tim Merlier zijn de speerpunten

Van woensdag 10 maart tot en met dinsdag 16 maart staat de Tirreno-Adriatico op het programma. Alpecin-Fenix heeft haar selectie ondertussen bekendgemaakt en Mathieu van der Poel, de man in vorm, is van de partij.

Alpecin-Fenix wil resultaten boeken in de Tirreno-Adriatico en ze hebben verschillende speerpunten om het te verwezenlijken. De grootste naam is ongetwijfeld Mathieu van der Poel. De Nederlander won enkele dagen geleden nog de Strade Bianche en zal ook in de Tirreno op zoek gaan naar overwinningen.

Daarnaast is ook Tim Merlier van de partij. De Belgische sprinter was vorige week nog de sterkste in de GP Le Samyn en ook in de GP Monseré was hij de snelste. Daarnaast zijn ook Otto Vergaerde, Gianni Vermeersch, Xandro Meurisse, Petr Vakoc en Jonas Rickaert geselecteerd.