Mads Pedersen heeft lovende woorden voor Belgische ploegmaat: "Als je pokert is 'a pair of kings' ook helemaal niet slecht"

Mads Pedersen is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De 25-jarige Deen won al Kuurne-Brussel-Kuurne en in Parijs-Nice eindigde hij in de eerste twee ritten op het podium. In het algemeen klassement staat hij nu ook op de tweede plaats.

Mads Pedersen heeft de voorbije dagen al mooie dingen laten zien. De Deen eindigde in de eerste rit op de derde plaats en maandag deed hij één plaats beter nadat zijn ploeg, Trek-Segafredo, mee de wedstrijd hard had gemaakt. "Ik mag zeker niet klagen over het werk van de ploeg", vertelde Pedersen en staat te lezen bij Wielerflits. "Alleen was er jammer genoeg één renner sneller. Dat is wielrennen," legde de ex-wereldkampioen uit. Stuyven Pedersen kon in de finale rekenen op een uitstekende Jasper Stuyven. Hij had dan ook lovende woorden voor zijn Belgische ploegmaat. "Hij heeft het prima gedaan en had een goede lead-out. Zoals ik eerder al gezegd heb is 'a pair of kings' ook bij poker helemaal niet slecht."