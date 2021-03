Nu helemaal zeker: buitenlandse fans geweerd op de Olympische Spelen

Wanneer Wout van Aert en Remco Evenepoel meedoen aan de tijdrit op de Olympische Spelen, zullen zij niet door Belgische fans aangemoedigd worden. Ook de andere Belgische atleten kunnen niet rekenen op dat extra duwtje in de rug.

Het is nu immers helemaal zeker dat fans van buiten Japan niet welkom zullen zijn op de Olympische Spelen in Tokio. Een Japanse krant kwam eerder deze maand al met zulk bericht naar buiten op basis van anonieme bronnen. Nu is het ook officieel aangekondigd.

ORGANISATIE MOET BEKRACHTIGEN

Het persbureau Kyodo meldt dat de Japanse regering beslist heeft om geen buitenlandse toeschouwers toe te laten op de Olympische Spelen. Na een meeting met het IOC zal het organisatiecomité van de Olympische Spelen deze beslissing later bekrachtigen.

Ook deze maand zou de knoop nog doorgehakt moeten worden over de aanwezigheid van Japanse toeschouwers. Het staat nog niet vast of zij wel toegelaten worden of het helemaal een evenement zonder publiek wordt.