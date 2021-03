Tirreno-Adriatico: Jumbo-Visma bevestigt selectie Wout van Aert, bij andere ploeg is Claeys de Belg van dienst

Wout van Aert keerde in de Strade Bianche terug naar de weg en maakte daar meteen een prima indruk. Mogelijk miste hij wel nog wat koersritme om echt mee te doen voor de overwinning. Dat kan hij dan opdoen door mee te doen aan Tirreno-Adriatico.

De Tirreno-Adriatico was al langer opgenomen in het programma van Wout van Aert. Jumbo-Visma heeft nu ook zijn selectie bekendgemaakt en inderdaad: Van Aert is erbij. In de Tirreno moet Van Aert zich goed kunnen voorbereiden op Milaan-Sanremo, het Monument dat hij vorig jaar wist te winnen.

Van Aert is in de Tirreno niet de enige landgenoot bij Jumbo-Visma, want ook Nathan Van Hooydonck zal van de partij zijn. Voorts bestaat de selectie van de Nederlandse formatie uit Tobias Foss, Timo Roosen, Robert Gesink, Edoardo Affini en Paul Martens.

Ook bij Qhubeka ASSOS ligt de selectie voor Tirreno-Adriatico vast. Daar één Belg: Dimitri Claeys. Ook Michael Gogl, die zo sterk voor de dag kwam in de Strade Bianche, is erbij. Net als Simon Clarke, Bert-Jan Lindeman, Domenico Pozzovivo, Emil Vinjebo en Lukas Wisniowski.