Caleb Ewan moest enkel Wout van Aert voor zich laten in de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico: "Ik kon het gat niet meer dichtrijden"

Caleb Ewan is er niet in geslaagd om de eerste rit van de Tirreno-Adriatico te winnen. De Australiër zat iets te ver en zijn goede sprint was net niet goed genoeg om Wout van Aert nog te kloppen. Ewan was dan ook licht teleurgesteld na de rit.

De reactie van de Australische sprinter staat te lezen bij Wielerflits. "Het was een goede teamprestatie, maar in het slot verloren we iets te veel plaatsen en ik kon het gat niet meer dichtrijden", aldus Ewan.