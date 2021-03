De indrukwekkende statistieken van Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico: landgenoot haalde maximumsnelheid van bijna 73km/h

Wout van Aert heeft indruk gemaakt in de eerste rit van de Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot van Jumbo-Visma zette van heel ver aan, maar kon toch sprinters als Ewan en Gaviria achter zich houden.

Wout van Aert haalde met overschot de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico binnen. Caleb Ewan leek op het einde nog even in de buurt te komen, maar de aanzet van onze landgenoot was goed genoeg om de overwinning over de streep te trekken.

Velon CC heeft nu de statistieken van Wout van Aert in de eerste rit bekendgemaakt en die zijn zeer indrukwekkend. Zo haalde hij maximum 1445 Watt en haalde hij ook een maximumsnelheid van bijna 73km/h. Hieronder kan u de statistieken bekijken.