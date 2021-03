Wout van Aert tevreden ondanks derde plek: "Blij dat ik de leiderstrui behoud"

Geen nieuwe zege voor Wout van Aert in Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot was derde na Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

Toch is van Aert tevreden over zijn prestatie van vandaag én het feit dat hij leider blijft. “Het was een heel zware rit en in de finale maakten ze het ons zeker niet gemakkelijk”, vertelt van Aert aan Het Nieuwsblad. “Wel goed dat ik de trui behoud en een mooie uitslag sprint, maar er zat niet meer in dan de derde plaats.”

Het zal nog puffen worden om de blauwe trui te houden. “Dat ik de eindzege hier niet cadeau ga krijgen? Ik had dat ook niet gedacht, maar ze wachten blijkbaar niet tot bergritten om het ons moeilijk te maken. Er staat dus wel wat druk op de ploeg om de hele dag te controleren. We waren klaar voor wel wat aanvallen op die klimmetjes en wisten dat we niet op alles moesten springen. Ik denk dat we het goed gedaan hebben, zonder al teveel hulp.”

En zo gaan we morgen een dagje verder. “We hebben een nieuwe rit overleefd en ik pak ook nog extra seconden, dus een geslaagde dag. Ik had nog twee sterke ploegmaats bij mij om te helpen richting de finale. Ik ben dus wel tevreden. Opdracht volbracht. De overwinning zat er vandaag niet in dus als je dan die leiderstrui behoud, dan moet je tevreden zijn. De benen voelen ook goed. Ik bekijk het dag per dag.”