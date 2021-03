Wout van Aert zet eindzege uit zijn hoofd en stelt nu ander doel: "Het was een beetje 'survival of the fittest'"

Ook voor Wout van Aert was het een helse rit in de Tirreno-Adriatico, in bijna apocalyptische omstandigheden. Van Aert ging op het einde nog goed vooruit en finishte knap derde. Over de strijd om de eindzege is hij na deze etappe wel realistisch.

"De barre weersomstandigheden maakten de koers alleen maar zwaarder", kon Van Aert voelen. "Ik kreeg het met name in de afdalingen echt koud. Het leek wel een beetje op ‘survival of the fittest'. Ik heb in de laatste ronde gevochten voor wat ik waard was."

WET VAN DE STERKSTE

"De beste mannen zaten echt vooraan in koers en kwamen dus ook bovendrijven" ging Van Aert verder. "Ik heb mijn focus op Pogačar gehouden, omdat Van der Poel al ver stond in het klassement. Voor de start had ik het idee dat ik mogelijk nog wat tijd kon pakken vandaag. In de laatste ronde viel alles uit elkaar en was het gewoon de wet van de sterkste."

Van Aert deed een goede zaak voor het podium, want heeft nu al een voorsprong van 2'15" op Bernal, de nummer vier in de stand. Anderzijds lijkt Pogačar buiten schot voor eindwinst. "Het is geen schande om door Tadej eraf te worden gereden bergop. Ik ga dat verschil van 1'15" in een mogelijke sprint morgen en korte tijdrit op dinsdag niet meer goed maken."

NOG MOTIVATIE OM VOOR RITZEGES TE GAAN

Voorlopig heeft Van Aert al in elke etappe vooraan gereden en die lijn wil hij zeker nog doortrekken in de laatste twee dagen van de Tirreno. "De komende twee dagen kan ik nog voor ritoverwinningen gaan. Daar heb ik nog zeker motivatie voor."