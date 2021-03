Ontsnapping met Jan Bakelants naar het beeld van zijn ploeg

Het zal deugd gedaan hebben voor Jan Bakelants om nog eens in zo'n grote koers als Tirreno-Adriatico in een positie gezeten te hebben van waaruit hij kon strijden voor winst. Het demonstreerde welke meerwaarde hij en zijn ploeg bieden, maar ook wat hun uitdagingen zijn.

De aanwezigheid van Jan Bakelants was goud waard voor zijn metgezellen. Met zijn ervaring weet Bakelants perfect hoe het best op zulk parcours aan te pakken. Bakelants zal zeker de man geweest zijn die de anderen aanporde om zeker in de eerste uren tot aan het gaatje te gaan, wat uiteindelijk tot zo'n grote voorsprong leidde, waardoor het peloton niet meer zou terugkeren.

Bakelants weet ook exact wat ze moeten doen en hoe hard er moet gereden worden om kans te maken om voorop te blijven. Zelf gaf hij aan de koers niet te veel afgestemd te hebben op het peloton, maar wel uit te gaan van de goede samenwerking en het engagement van de renners voorin. Zo is nog eens gebleken dat Bakelants echt van goudwaarde kan zijn voor een ontsnapping.

GEMEENSCHAPPELIJKE KRACHT

Als de vluchters voorop gebleven zijn met een vrij comfortabele voorsprong, zal dat niet in geringe mate aan hem te danken zijn. Bakelants is zelf ook steeds bereid tot offensief koersen en dat is ook de grote kracht van zijn ploeg. Kijk maar naar sommige andere renners van het team: Aimé De Gendt, Odd Eiking, Baptiste Planckaert, Lorenzo Rota, Rein Taaramäe, Loïc Vliegen: zij moeten het ook allemaal hebben van de aanval.

© photonews

Met die aanvalslust is Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux toch echt wel een meerwaarde voor het peloton op het hoogste niveau. In sommige rittenkoersen dreigen er wel eens etappes tussen te zitten die een maat voor niets zijn, het eeuwige wachten op de reeds vooraf aangekondigde massasprint. Met Intermarché-WG heb je dan een ploeg die er altijd wel het beste van wil maken.

OVERGANGSSEIZOEN

De waarde van zulke teams voor de animo van de koers mag niet onderschat worden. Wel heeft de ploeg zelf al aangekondigd dat het eerste jaar in de WorldTour een overgangsseizoen is en dat is ook het wel degelijk het geval. Eén zaak is geen evidentie, nochtans ook een niet onbelangrijk aspect in het wielrennen, en dat is winnen.

© photonews

Dat zag je ook bij Bakelants. Een late demarrage had door de wind geen kans en dan zat er weinig anders op dan het in de sprint te proberen. Dan is het meteen moeilijk om het af te ronden. Niet dat Bakelants traag is aan de meet, maar zijn meeste overwinningen behaalde hij toch met enige voorsprong en de jongere garde heeft wellicht toch het voordeel qua explosiviteit.

TELLER NOG OP NUL

Het bukt in zijn team ook niet van de veelwinnaars. Het verzamelen van overwinningen gaat dan ook een uitdaging worden. De teller met aantal overwinningen staat voorlopig nog op nul, weinig verrassend. Jammer dat Bakelants die niet kon wegvegen. De zeges zijn hem en zijn team wel gegund, want beiden hebben zeker hun verdiensten in het peloton.