Wout van Aert zeer tevreden na tweede ritzege: "Doet veel deugd dat ik hier, met bijna alle beste tijdrijders aan de start, kan winnen"

Wout van Aert heeft deze middag zijn tweede ritzege geboekt in de Tirreno-Adriatico. Onze landgenoot was de sterkste in de slottijdrit van de Italiaanse rittenkoers. Hij haalde het voor Küng en wereldkampioen Ganna.

Uiteraard was Wout van Aert na de slottijdrit zeer tevreden. Zijn reactie staat te lezen bij Het Laatste Nieuws. "Ik ben zeer blij met deze zege. Het doet veel deugd dat ik hier, met bijna alle beste tijdrijders aan de start, kan winnen", legde van Aert uit. Het was de eerste tijdrit van het seizoen van Wout van Aert. "Ik heb de voorbije jaren hard gewerkt aan mijn tijdrit en ik kan alleen maar tevreden zijn dat ik meteen in mijn eerste tijdrit van het seizoen de overwinning kan pakken."