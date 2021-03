Wout Van Aert ziet fabelachtige statistiek tenietgedaan worden in Tirreno: "Dju, had ik dat geweten had ik wel gesprint"

Wout Van Aert leek nog even mee te sprinten voor de zevende plaats in de Tirreno-Adriatico, maar liet het uiteindelijk varen en werd daardoor 'pas' dertiende. Geen punten voor de puntentrui, maar ook het einde van een fabelachtige statistiek.

Of het nu over crossen op Italiaanse bodem ging, dan wel over Milaan - San Remo, de Strade Bianche of de eerdere ritten in deze Tirreno: Van Aert was tot op heden altijd(!) in de top-10 weten te eindigen.

18x top-10

En de dertiende plaats was dus zijn slechtste resultaat ooit op Italiaanse bodem. Toch wel enigszins opvallend te noemen in zijn negentiende resultaat in De Laars.

Van Aert zelf reageerde eerder laconiek in Het Nieuwsblad: "Dju, had ik dat geweten, had ik toch moeten sprinten voor de zevende plaats. Ach, vroeg of laat moest het natuurlijk eens gebeuren."