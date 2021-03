Peter Sagan is onder de indruk van Mathieu van der Poel: "Ik heb een betere relatie met hem dan met Wout van Aert

Voor Peter Sagan was de Tirreno-Adriatico zijn eerste wedstrijd van het seizoen. Komend weekend zal de Slowaak ook starten in Milaan-San Remo, maar hij ziet zichzelf niet als één van de grote favorieten.

Sagan vertelde het in een interview bij Bici.news. "Ik heb Milaan-San Remo nog nooit kunnen winnen. Ook niet als ik in topvorm was. Het mooie aan Milaan-San Remo is dat alles kan gebeuren, maar ik ben duidelijk niet de favoriet", legde Sagan uit.

Wie volgens Peter Sagan wel één van de favorieten is voor de zege in Milaan-San Remo, is Mathieu van der Poel. "Als ik eerlijk moet zijn, maakt hij indruk op mij. Hij praat niet veel in het peloton, maar ik heb een betere band met hem dan met Wout van Aert. Ook Pogacar is zeer sterk", aldus de Slowaak.