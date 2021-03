Wat kan Gilbert laten zien in Milaan-Sanremo? "C'est compliqué, hein"

Philippe Gilbert heeft Milaan-Sanremo nog nooit gewonnen. Of het dit jaar prijs kan zijn, is maar zeer de vraag met al dat ander geweld in het peloton.

Ambities zijn er alvast voor Gilbert. Al kijkt hij verder dan enkel deze ene koers. “Toch wel, op een gezonde manier. Anders zou er ook geen passie meer zijn. Ik bouw intensief op naar die wedstrijd”, zegt Gilbert aan HLN. “Dan is dat kleine beetje nervositeit in de dagen vooraf wel een positief signaal. Maar ik kijk ook verder dan dat. Uitsluitend focussen op Milaan-Sanremo heb ik nog nooit gedaan. Dat zou fout zijn. C’est une belle sortie met het oog op de rest van het klassieke voorjaar.”

Naar redenen zoeken waarom het nog niet lukte, is heel moeilijk. “Het zijn verschillende factoren. Maar ik denk niet dat ik mezelf iets kan verwijten. Er is niet één jaar geweest dat ik dacht: ‘hier en nu had ik kunnen of moeten toeslaan’. Ik heb er altijd het maximum uitgehaald, met de benen van de dag. Als ik kón gaan op de Poggio of in de slotkilometer, heb ik dat nooit nagelaten. Het bracht me een paar keer dicht bij de zege. Maar om te winnen was ik nooit goed genoeg.”

Met al de toppers die op dit moment het peloton onveilig maken is het natuurlijk heel moeilijk voor Gilbert. “C’est compliqué, hein, met Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Ik reed dit jaar nog niet met hen samen. Moeilijk inschatten dus wie de sterkste is van de drie. Ze maken in elk geval weinig fouten. Als één van hen het in de finale laat afweten, zijn er nog altijd de andere twee. Dat maakt het zo lastig.”