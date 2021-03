Schuldig bevonden Sky-dokter kent weldra zijn finale sanctie

Het vroegere Team-Sky komt de laatste tijd weer vaak negatief in het nieuws door de zaak rond dokter Richard Freeman, die schuldig bevonden werd voor het bestellen van doping en de overtuiging te hebben dat het voor een wielrenner was.

Het is nu wachten op de uiteindelijke sanctie. Volgens Cyclingnews zou die sanctie bekend moeten zijn voor het einde van de week, wat betekent dat hierover uitspraak zou zijn op vrijdag. Donderdag oordeelde het tribunaal al dat zijn geschiktheid om zijn beroep uit te voeren verzwakt is.

Freeman dreigt na schuldig te zijn bevonden geschrapt te worden uit het Britse medische register en zijn licentie als dokter kwijt te geraken. Een andere optie is een eventuele schorsing. Hierover zou vrijdag dus duidelijkheid moeten komen.

PATIËNTEN IN GEVAAR GEBRACHT

In het verslag over het oordeel over de geschiktheid om zijn beroep uit te voeren, wordt Freeman ernstige oneerlijkheid aangewreven, waardoor patiënten ernstig in ongeoorloofd gevaar konden komen. Freeman zou een inbreuk gepleegd hebben op één van de meest fundamentele aspecten van het medische beroep.