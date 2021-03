Wout van Aert laat zich uit over Milaan-San Remo: "Mathieu van der Poel is de favoriet, maar ik zit er kortbij"

De wielerfans kijken reikhalzend uit naar zaterdag. Dan staat Milaan-San Remo namelijk op het programma. Wout van Aert wil er alvast alles aan doen om het monument nog eens te winnen, maar hij ziet wel iemand anders als topfavoriet.

Wout van Aert maakte een sterke indruk in de Tirreno-Adriatico met twee ritzeges, de tweede plaats in het algemeen klassement en de eerste plaats in het puntenklassement. Toch ziet onze landgenoot zichzelf niet als de grote favoriet voor Milaan-San Remo.

"Mathieu van der Poel is de favoriet voor zaterdag, want hij was sterker op de korte beklimmingen in de Strade Bianche en de Tirreno-Adriatico. Hij hoeft ook niet van ver aan te vallen, want hij heeft al getoond dat hij ook slim kan koersen", aldus van Aert en staat te lezen bij Sporza.

Hoe schat Wout van Aert de kansen voor zichzelf in? "Ik zit er kortbij denk ik. Mathieu is meer favoriet, maar je weet nooit hoe een koers loopt. In de Tirreno kon ik niet altijd de strijd met hem aangaan, want ik moest mij focussen op het klassement", legde van Aert uit.