Bora-Hansgrohe kwaad dat het niet mag meedoen in Gent-Wevelgem: "We hebben alles geprobeerd"

Met Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo zijn er twee ploegen die in Gent-Wevelgem niet van start mochten gaan door corona. Bij Trek kwam dat door recente coronagevallen, Bora had ook al niet mogen deelnemen aan de E3. Toch zijn ze bij de Duitse formatie ontzet.

Volgens Bora-Hansgrohe had het zaterdagavond groen licht gekregen van de UCI en de organisatoren om van start te gaan in Gent-Wevelgem, maar legde de Covid-dokter die de leidin had in de E3 een quarantaineperiode van zeven renners op aan tweederde van de ploeg. Gent-Wevelgem kon meteen geschrapt worden.

"Ik ben zeer ontgoocheld en kwaad", zegt teammanager Ralph Denk (links op foto). "We hadden een positief coronageval met Walls, met een kamergenoot en een physio als hoogrisicocontact. Het is duidelijk dat zij in quarantaine moeten. Natuurlijk waren er nog andere renners en stafleden ter plekke. Sommigen van hen kregen ook een quarantaine opgelegd. Wie voor welke reden aangeduid werd, is absoluut onduidelijk."

GEEN ANTWOORD MEER

Dat ligt Bora-Hansgrohe zwaar op de maag. "Ik kan niet begrijpen waarom het voor andere teams met gelijkaardige gevallen wel toegelaten is om te koersen. We hebben vorige avond alles geprobeerd, maar de dokter antwoordde ons zelfs niet meer. Het zou meegenomen zijn als we konden begrijpen hoe hij tot zijn beslissingen gekomen is."

OOK NIET NAAR DWARS DOOR VLAANDEREN

Denk benadrukt dat ze bij de ploeg alles in het werk stellen om iedereen gezond te houden. "We testen elke dag en alle testen zijn voorts negatief geweest, zonder uitzondering. Voor het deel van de ploeg dat in quarantaine moet geldt die isolatieperiode tot 1 april. Dit betekent dat we ook niet kunnen starten aan Dwars door Vlaanderen."