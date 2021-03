Wout van Aert hoopt voldoende uitgerust te zijn: "Kemmelberg is een helling die me ligt"

Bij afwezigheid van Van der Poel en Alaphilippe is Wout van Aert de grote naam die er ver bovenuit steekt in het lijstje met favorieten voor Gent-Wevelgem. Als Van Aert over goede benen beschikt, schudt die zeker op de Kemmelberg aan de boom.

Van Aert weet ondertussen wel hoezeer Gent-Wevelgem de benen test. "Het zal een zware koers zijn, ook reeds voor de beslissende zone", zei Wout van Aert 's ochtends voor de start in Ieper. Het is moeilijk om te voorspellen wat de wind zal doen, maar de wind gaat zeker een rol spelen." Zoals steeds zullen de weersomstandigheden mee bepalend zijn. Heeft Van Aert ook een bepaald punt op het parcours aangeduid waar hij eens fors wil uitpakken? "De Kemmelberg is een helling die me ligt", is wat Van Aert op dat gebied wil prijsgeven. Ik hoop dat de benen goed zullen zijn In de E3 is de kopman van Jumbo-Visma diep gegaan en was het op een gegeven moment helemaal op. "Ik heb gisteren van enige rust kunnen genieten, ik hoop dus dat de benen goed zullen zijn."

