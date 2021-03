Algemeen manager Lotto Soudal laat zich uit over Philippe Gilbert: "Pauze is de best mogelijke beslissing"

Vandaag raakte het nieuws bekend dat Philippe Gilbert een pauze gaat inlassen. Daardoor zal onze landgenoot niet te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen. John Lelangue, algemeen manager bij Lotto Soudal, vond het de best mogelijke beslissing.

Het interview van John Lelangue staat bij Sporza te lezen. "We hadden een goed gesprek met Gilbert na Gent-Wevelgem. Hij weet waar hij nu staat en waar hij eigenlijk zou moeten staan", legde John Lelangue uit.

Volgens Lelangue is een pauze een goede beslissing. "Het seizoen is nog heel lang. Het is de best mogelijke beslissing, want zo zal Gilbert misschien zijn mentale en fysieke frisheid terugvinden", aldus de algemeen manager van Lotto Soudal.