Van Aert maakte met polyvalentie indruk op Alaphilippe in Tirreno: "Duidelijk dat Wout heel sterk is"

Gaat Julian Alaphilippe op zijn best zijn in de Ronde? Wout van Aert bijvoorbeeld heeft recent meer een statement gemaakt door bijvoorbeeld Gent-Wevelgem te winnen. De laatste keer dat Alaphilippe won, was in de Tirreno. Daar was hij één dag top. Van Aert de hele week.

Zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel hebben al wat nummertjes opgevoerd dit seizoen. Gaat Alaphilippe hen zondag kunnen vloeren? "Ik maak me niet al te veel zorgen. Ik ben in vrij goede conditie. Natuurlijk waren hun prestaties in de Tirreno super. Wout was de hele week lang top. Van het sprinten op het eerste dag tot in de bergen tot het tijdrijden. Chapeau."

Dit weekend is het natuurlijk wel een heel andere koers. "We zullen zien hoe het zondag zal gaan en of ik het hem moeilijk gaan maken. Ik moet eerst voorin geraken en dan zien we wel. Het is wel duidelijk dat Wout heel sterk is."

Wout is zeker één van de grootste favorieten

Moet Jumbo-Visma dan ook mee de wedstrijd dragen? "Natuurlijk moet zijn ploeg de koers controleren. Wij zijn niet de enigen die moeten controleren. Dat is een deel van het werk als je één van de favorieten bent. Wout is zeker één van de grootste favorieten. Al zijn er ook nog anderen, ik denk ook aan misschien een Sagan. Ik ben gefocust op wat ik zelf moet doen."