Onze sterren voor Ronde van Vlaanderen: Mathieu van der Poel en Wout van Aert opnieuw de topfavorieten

Op zondag 4 april is het weer zover: de Hoogmis, de Ronde van Vlaanderen. Met Van der Poel-Van Aert opnieuw als het aangekondigde duel. Ook al is er concurrentie van Alaphilippe en nog een hele hoop andere renners. Dat zou een herhaling zijn van het scenario van vorig jaar.

LESSEN GETROKKEN DOOR VAN AERT

Met de meesten bent u wel bekend. De enige misstap die Van Aert tot dusver heeft begaan in de klassiekers is iets te veel met de krachten woekeren in de E3. Daar heeft Van Aert ook lessen uit getrokken, waardoor hij helemaal klaar lijkt om een gooi te doen naar winst in de Ronde van Vlaanderen, nadat hij in de vorige editie er nog net naast greep.

UITKIJKEN NAAR REACTIE VDP NA DWARS DOOR VLAANDEREN

Van der Poel was in Harelbeke nog de betere van de twee, maar kende in een vreemde Dwars door Vlaanderen geen topdag. Of was het toch een stukje toneel en pakt Van der Poel zondag weer gewoon uit met een waanzinnige prestatie? In elk geval is hij absoluut ook kandidaat om zichzelf op te volgen, op basis van wat hij liet zien in de Strade en de Tirreno.

Alaphilippe reed in Dwars door Vlaanderen zijn eerste koers in elf dagen. Is hij voldoende gerodeerd? De motivatie is bij hem wel immens na zijn ongelukkige val in 2020. Daarnaast zijn er uiteraard nog al de renners die hopen de 'Grote Drie' schaakmat te zetten. Die hebben de voorbije weken gezien dat het kan, want van die drie won enkel Van Aert een grote Vlaamse klassieker.

ONZE STERREN VOOR DE RONDE VAN VLAANDEREN:

**** Wout van Aert - Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe

** Kasper Asgreen - Yves Lampaert - Peter Sagan - Florian Sénéchal

* Oliver Naesen - Jasper Stuyven - Matteo Trentin - Anthony Turgis - Greg Van Avermaet - Dylan van Baarle