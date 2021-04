Deense outsider is klaar voor de Ronde van Vlaanderen: "Klaar om een show op te zetten"

Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe zijn de drie topfavorieten voor de Ronde van Vlaanderen ondertussen wel bekend, maar daarachter staan ook nog enkele outsiders die men zeker in de gaten zal moeten houden.

Eén van die outsiders is Kasper Asgreen. De Deen van Deceuninck-Quick-Step maakte de voorbije weken indruk met als hoogtepunt de E3 Saxo Bank Classic. De hardrijder kwam namelijk als eerste en solo over de finish.

Het is dus een man om in de gaten te houden vandaag en de 26-jarige Deen heeft er duidelijk zin in. Zo was hij gisterenavond strijdvaardig op Twitter. "Het is de Ronde van Vlaanderen jonge! Klaar om een show op te zetten", aldus Asgreen.