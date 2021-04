Koning van de vlucht: in E3-prijs, Dwars door Vlaanderen en Ronde in de aanval

Ook in de Ronde van Vlaanderen was de 31-jarige Jelle Wallays te zien in een stevige ontsnapping.

Dat liep allemaal volledig volgens plan. “Voor de start had de ploegleiding gevraagd iemand mee te hebben in de vlucht”, zegt Wallays aan HLN. “In het beste geval was ik dat. In die ontsnapping probeerde ik me zo goed en zo kwaad het kon me te sparen. Om bij het aansnijden van de finale nog wat werk te kunnen opknappen voor kopman Christophe Laporte.”

Wallays ging, in tegenstelling tot veel anderen in de kopgroep, lange tijd mee. “De Koppenberg overleefde ik. Jammer genoeg kreeg ik op de Steenbeekdries, de volgende helling, af te rekenen met een lekke band.”

Ook in de E3 Harelbeke en Dwars door Vlaanderen was hij mee in de vlucht. “Drie keer mee in een vlucht dit voorjaar. Niet vergeten dat ik door allerlei problemen twee jaar verloor. Ik voel dat ik nog wat werk heb. Kan ik zo verder doen, zal ik heel tevreden zijn.”