Even was het bang afwachten maar dan toch een 'go': Scheldeprijs kan wel degelijk van start gaan

De Scheldeprijs zal zoals voorzien gereden worden, ongetwijfeld tot opluchting van koersdirecteur Scott Sunderland. Dat was even niet zo evident. Net nu de Scheldeprijs in Terneuzen van start moet gaan, heerst er een winterprik in Nederland.

Het al dan niet plaatsvinden van de Scheldeprijs leek aan een zijden draadje te hangen. De bal lag in het kamp van de Nederlandse overheid. Het was vooral de vraag of de koers wel door de politie begeleid zou kunnen worden. De weersvoorspellingen in de loop van de dag zien er inmiddels wel een stuk gunstiger uit. Mede hierdoor hebben de bevoegde instanties dan toch het licht op groen gezet. De 109de Scheldeprijs kan dan ook gewoon doorgaan. EERSTE SCHELDEPRIJS VOOR DAMES Ook de dames zullen hun Scheldeprijs kunnen afwerken. Voor de vrouwen is het de allereerste editie van deze koers. De aankomst ligt zoals elk jaar in Schoten.