Landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert maakt opnieuw indruk in Ronde van het Baskenland: "Ik zal elke kans grijpen om mijzelf te tonen"

Quinten Hermans maakt indruk in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot van Intermarché-Wanty-Gobert maakt nog altijd kans op de bergtrui en in de vierde etappe van de rittenwedstrijd woensdag eindigde hij op de negende plaats.

Hermans gaf zelf meer uitleg bij zijn ploeg. "Ik zal elke kans grijpen om mijzelf te tonen. Ofwel door een rit te winnen en anders door de bergtrui te dragen'", vertelde een strijdvaardige Quinten Hermans.

