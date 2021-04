Tadej Pogacar laat zich uit over tactiek Jumbo-Visma: "Ze hebben een paar fouten gemaakt"

Bij UAE Team Emirates kunnen ze tevreden terugblikken op de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland. Brandon McNulty heeft namelijk de leiderstrui van Primoz Roglic overgenomen.

Tadej Pogacar is normaal gezien de kopman van UAE Team Emirates, maar toen ploegmaat McNulty met enkele andere renners ten aanval trok en Roglic bij Pogacar bleef, probeerde de winnaar van de Tour de France de rit te controleren. Met succes, want McNulty is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland.

Pogacar stelde zich na de wedstrijd vragen bij de tactiek van Jumbo-Visma. Zijn reactie staat bij cyclingweekly te lezen. "Zij [Jumbo-Visma] verloren vandaag de gele trui, dus ze hebben zeker wat fouten gemaakt in hun tactiek. Voor ons is dit perfect als ze zo willen racen. Misschien is het voor hen ook oké, maar ik weet niet wat ze dachten. We blijven zo verder doen en hopen op het beste de komende dagen", aldus Pogacar.