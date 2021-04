Oliver Naesen is duidelijk: "Dat ze hem lieten gaan bij Lotto-Soudal is onvoorstelbaar"

Stan Dewulf is naast Oliver Naesen en Greg Van Avermaet nog zo'n Belg voor het klassieke voorjaar bij AG2R-Citroën. Zijn collega's geloven alvast enorm in de youngster en dat laten ze ook duidelijk blijken.

“Hij won Parijs-Roubaix bij de beloften, dat is een ijkpunt”, aldus Greg Van Avermaet in Het Nieuwsblad over Dewulf. “Ik was snel vrij goed, maar heb ook lang moeten wachten op die grote zege.”

Geen helper

Oliver Naesen pikte meteen in: “Dat ze Stan bij Lotto-Soudal hebben laten vertrekken, dat is onvoorstelbaar. Ik heb hem meteen gebeld om bij ons te komen.”

“Kan hij anticiperen, dan moet je niet verschieten dat hij in een klassieker al op het podium staat. Voor mij is hij geen helper.”