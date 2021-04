Derde etappe Ronde van Turkije op gang getrapt: tweede ritzege op rij voor Mark Cavendish? En wat kan Jasper Philipsen?

De renners in de Ronde van Turkije zijn deze ochtend aan de derde etappe begonnen. Er moet wat geklommen worden, maar de laatste 50 kilometer zijn wel zo goed als vlak. Wordt het een nieuwe massasprint?

De renners zijn in de Ronde van Turkije toe aan de derde etappe. Er moet in het begin van de etappe heel wat geklommen worden, want zo staat er één beklimming van derde categorie op het programma en eentje van tweede categorie.

De laatste 50 kilometer zijn echter vlak, waardoor er opnieuw kans is op een massasprint. Kan Mark Cavendish de beklimmingen overleven en zijn tweede overwinning op rij binnenhalen? En wat kan onze landgenoot Jasper Philipsen? Antwoorden op deze vragen zijn er binnen enkele uren.