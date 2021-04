'Nonkel Edwig' gaf Nathan Van Hooydonck het goede voorbeeld: "Ik zal voor Wout tot aan de limiet gaan"

Voor Nathan Van Hooydonck breekt woensdag een speciaal moment aan. Wout van Aert rekent op hem om net als in Gent-Wevelgem van goudwaarde te zijn. Dat is echter lang niet alles. Het is woensdag de Brabantse Pijl en wie is recordhouder van die wedstrijd? Ene Edwig Van Hooydonck.

Edwig is de oom van Nathan. "Het feit dat mijn nonkel de koers vier keer gewonnen heeft, maakt me heel trots", zegt Nathan op de site van zijn ploeg Jumbo-Visma. " Het parcours was toen lichtjes anders dan nu, wat het moeilijk maakt om die koersen met mekaar te vergelijken. Ik praat er niet heel vaak met hem over, maar ik zal zeker rondrijden met het feit dat hij vier keer gewonnen heeft in mijn achterhoofd."

Het is ook mede dankzij Edwig dat Nathan de liefde voor de koers ontdekt heeft. "Mijn vader was ook een profrenner. Ik speelde vroeger voetbal, maar ik was niet heel getalenteerd. Ik verloor het plezier in die sport. Op een dag kreeg ik een rode kaart en werd ik geschorst voor vier matchen. Toen ben ik gestopt. Vanaf dat moment focuste ik volledig op het wielrennen."

En kijk waar hij nu staat. "Woensdag ga ik de Brabantse Pijl rijden in mijn thuisland bij één van de beste ploegen ter wereld. Ik denk wel dat nonkel Edwig zal kijken. Ik heb de koers reeds twee keer gereden. Het is een mooie koers."

De ambities van de ploeg zijn ook glashelder. "We staan aan de start met Wout van Aert en ik geloof honderd procent in mijn kopman. Ik zal voor hem tot aan de limiet gaan."