Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert gaat op zoek naar vierde top 10-plaats in Brabantse Pijl: "Deze wedstrijd past bij mij"

Uiteraard wordt er deze middag in de Brabantse Pijl vooral naar renners zoals Wout van Aert, Tom Pidcock en Greg Van Avermaet gekeken, maar een renner die het er altijd goed doet, is Maurits Lammertink.

Maurits Lammertink voelt zich altijd goed in de Brabantse Pijl. Zo eindigde de Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert al drie keer in de top 10 van de wedstrijd. Hij werd achtste in 2015, zevende in 2016 en tiende in 2019.

"Ik hou van deze race omdat hij bij mij past. Het is het soort zware klassiekers waar ik van hou", legde Lammertink uit op de officiële website van Intermarché-Wanty-Gobert. "De finish is lichtjes gewijzigd maar dat betekent niet veel: de winnaar zal een sterke man zijn. Ik heb net een uitstekende week achter de rug met de ploeg in het Baskenland, waar ik een uitstekend gevoel had. Ik zal er woensdag alles aan doen om een mooie prestatie neer te zetten of één van mijn ploeggenoten daarbij te helpen", aldus de Nederlander.