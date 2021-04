Jumbo-Visma verheugt zich over participatie fans en bevestigt hun kans om hun naam op Tour-shirt te krijgen

De actie van Jumbo-Visma met het aangepaste Tour-shirt is nu al een succes, gezien de participatie van tienduizenden mensen. Er is een beperkt aanbod voor diezelfde mensen om hun namen op het shirt van Jumbo-Visma voor de Tour te laten pronken.

Jumbo-Visma gaf de kans om online te stemmen op welk van de drie designs nu het aangepaste shirt voor de Ronde van Frankrijk nu moest worden. Het ontwerp 'The Rapid Rebel' haalde het, een grotendeels grijs shirt met een stuk geel in het midden. In totaal brachten liefst 57 979 mensen hun stem uit.

Jumbo-Visma verklapt nu dat fans die op de designs hadden gestemd het voorbije weekend al de kans hadden om het shirt aan te kopen en zo er zich van te verzekeren dat hun naam op het uiteindelijke shirt zal staan dat de renners in de Tour zullen dragen.

GROTE BETROKKENHEID

Er is nog plek voor andere mensen die dit graag ook zouden willen, beperkt weliswaar. Wie zich hiertoe geroepen voelt, dient snel zijn shirt te bestellen op ridewithus.teamjumbovisma.com. Richard Plugge is alvast verheugd over het effect van de actie. "Het is geweldig om te zien dat we zo vele fans kunnen betrekken bij de ploeg rond de Ronde van Frankrijk", aldus de algemeen manager.