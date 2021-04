Gilbert schat 10 jaar na superreeks kans in dat favorieten verrast worden op Muur: "Het is al gedaan in het verleden..."

Philippe Gilbert rijdt zijn veertiende Waalse Pijl. Eén keer was 'Phil' de beste in Hoei, in 2011. Het jaar dat hij bijna alles won. Tien jaar later kan er al eens teruggedacht worden aan dat wonderbaarlijke seizoen. En natuurlijk ook over de scenario's voor de editie van 2021.

"Dat is een mooie herinnering", zegt Gilbert over zijn zege in de Waalse Pijl. "Dat was wel iets bijzonder, want het is niet het parcours dat mij het beste ligt. Ik ben gelukkig dat ik die wedstrijd toch één keer in mijn carrière heb kunnen winnen. Luik-Bastenaken-Luik staat er nog wel boven."

LAATSTE BELGISCHE WINNAAR

Gilbert won in 2011 de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race, Waalse Pijl én Luik-Bastenaken-Luik. "Vier overwinningen na mekaar in die periode, dat is nog nooit herhaald." Hij is de laatste Belgische winnaar van de Waalse Pijl. Kan een landgenoot in zijn voetsporen treden? "Ik hoop het. Vansevenant was echt sterk vorig jaar. Hij heeft veel pech gehad in de Amstel Gold Race, maar hij rijdt heel goed."

© photonews

Gilbert zelf heeft er ontspannen naar toe kunnen leven. "Voor één keer ben ik geen favoriet. Ik ga zonder druk koersen. Het is voor het eerst dat ik enkel de Ardennenklassieker rijd, zonder vooraf de Amstel, dus het is moeilijk om ambities vast te leggen. Ik wil plezier beleven. Een uitslag neerzetten, dat probeer ik als het mogelijk is." Zit die kans er dan in? "Je kunt altijd ook jezelf verrassen."

Zelf is hij niet de grootste favoriet, hoe zit het dan met zij die dat wel zijn? Er is niet één iemand die er echt bovenuit steekt. Er zijn veel renners die kunnen winnen. Dat kan voor een open koers zorgen, met opportunisten die in de ontsnapping zullen gaan. Wij moeten als ploeg anticiperen. Het blijft er in de Waalse Pijl wel zeer gecontroleerd aan toegaan."

© photonews

Kan het überhaupt om te verrassen met een vroege aanval? "Het is mogelijk, want het is al gedaan in het verleden. Verbrugghe en Aerts waren de laatste die er in slaagden toen ze voor Lotto reden. De laatste die ook nog in de buurt kwam was Schachmann. Hij werd toen in de laatste 300-400 meter ingehaald. Het is moeilijk om voorop te blijven. Aan de voet van de Muur moet je 40 seconden hebben en dat is niet makkelijk."

MOEILIJKSTE AANKOMST VAN SEIZOEN

Wat betekent de Muur van Hoei voor een wielrenner? "Het is de moeilijkste aankomst van het seizoen. Die laatste 200-300 meter doen echt pijn. Ik herinner mij nog het duel tussen Fuglsang en Alaphilippe in 2019. Het is extreem, zeer specifiek en heel intens. Je kunt misschien een fout maken, 50 meter te vroeg of te laat aangaan, maar dat gaat niet veel verschil maken. Als je de benen hebt, ben je bij de beteren."