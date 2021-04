Nummer twee in het klassement valt in de Tour of the Alps, maar schade lijkt mee te vallen

Pech voor Pavel Sivakov in de Tour of the Alps. De Rus van INEOS Grenadiers staat twee in het algemeen klassement, maar hij kwam ten val in de derde etappe. De schade lijkt echter wel mee te vallen.

Sivakov lijkt dus gewoon verder te kunnen. Hij doet het voorlopig uitstekend in de Tour of the Alps met een tweede plaats in het algemeen klassement. Hij volgt op 45 seconden van de Britse leider Simon Yates.