OFFICIEEL: winnaar Ronde van Vlaanderen verlengt contract bij Deceuninck-Quick-Step

Kasper Asgreen kan terugblikken op een sterk voorjaar. De 26-jarige Deen haalde de E3 Saxo Bank Classic en de Ronde van Vlaanderen binnen. Bij Deceuninck-Quick-Step zijn ze dan ook zeer tevreden over Asgreen.

Deze middag raakte het nieuws bekend dat Asgreen zijn contract heeft verlengd bij de Belgische wielerformatie. Zijn nieuw contract zal lopen tot en met 2024. Eerder hebben ook al Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe hun contract bij Deceuninck-Quick-Step verlengd.

A great guy.

An excellent barista.

A Ronde van Vlaanderen winner.

And now, a member of the Wolfpack until 2024.

Happy to have you continue with Deceuninck - Quick-Step, @k_asgreen!https://t.co/Od9iQonuHe

Photo: @GettySport pic.twitter.com/4wfTYnVByr