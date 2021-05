Kobe Goossens pakt bergtrui in Ronde van Romandië na twee sterke dagen in regen: "Epische dagen"

Na gisteren de laatste overblijver te zijn van de vroege vlucht, trok Kobe Goossens zaterdag opnieuw in de ontsnapping in de Ronde van Romandië.

De Belg had namelijk al wel wat punten veroverd in het bergklassement. Opnieuw meegaan in de ontsnapping zou dus een mooie bergtrui kunnen opleveren voor Goossens.

Dat deed Goossens twee dagen op rij in de gietende regen. "Het weer en de klimmen maakten dat het een brutale tweedaagse was. Maar het waren ook echt epische dagen", klinkt het bij Goossens.

"Het plan was van bij de start duidelijk: ik moest in de ontsnapping van de dag zitten. Het was een hard gevecht om die bergtrui binnen te halen. Ik voelde de inspanning van gisteren nog wel. Aan de voet van de slotklim moest ik mijn eigen tempo bepalen. Het is de eerste keer dat ik een leiderstrui win en het is meteen op WorldTour-niveau, dat is echt fantastisch", besluit hij.