Cavagna was al paar keer dichtbij en doet het nu écht voor Deceuninck-Quick.Step in tijdrit: "Grote boost voor Giro"

Rémi Cavagna had zichzelf al volledig op de kaart gezet als tijdrijder. De Fransman van Deceuninck-Quick.Step had wel niet altijd evenveel geluk. In Parijs-Nice was hij tweede op minder dan een seconde van de winnaar, in Catalonië bezette hij dezelfde positie, op vijf seconden van Dennis.

Dat waren zijn eerste twee uitslagen in tijdritten in 2021. Derde keer, goede keer. In Fribourg was de Franse kampioen tijdrijden in het internationale veld wel de allerbeste in de afsluitende tijdrit in de Ronde van Romandië. In tegenstelling tot in Parijs-Nice kroonde Cavagna zich tot winnaar in een duel met Bissegger.

WEEK MET POSITIEVE NOOT AFGESLOTEN

"Het parcours lag me niet echt, want er waren een aantal technische en steile stukken. Ik was wel erg gemotiveerd om het goed te doen en de week met een positieve noot af te sluiten. De Ronde van Romandië is een mooie koers en het voelt geweldig om hier mijn eerste zege van het seizoen te behalen", reageert een gelukkige Cavagna.

"Ik gaf me 200% en deze uitslag geeft me een grote boost voor de Giro." Het is heel erg uitkijken tot wat hij in staat zal zijn in de Ronde van Italië. "Ik heb daar persoonlijke doelstellingen, maar wil ook de ploeg helpen."