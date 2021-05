'De Haai' wint race tegen de klok maar is realistisch: "Heeft geen zin om te zeggen of ik voor klassement of ritzeges ga"

'De Haai' gaat meezwemmen in de Italiaanse zee. Vertaling: Nibali is erbij in de Giro. Om een klassement te rijden? Dat is dan weer wat anders. Nibali laat het voorlopig nog open. Een teken dat ook de tweevoudig Girowinnaar beseft dat het een huzarenstukje is dat hij überhaupt aan de start komt.

De deelname van Nibali kwam in het gedrang door een polsbreuk, maar in recordtijd is hij daarvan hersteld. Zijn entourage heeft er ook alles aan gedaan om hem op te lappen voor de Giro, het doel dat hij eigenlijk niet mocht missen. Met succes: de start is gehaald. Maar wat zal er mogelijk zijn? GEEN TOPCONDITIE "Het was een race tegen de klok en ik ben blij dat ik die gewonnen heb", zegt Nibali. "Sinds de dag van mijn val, 14 april, heb ik aan niets anders gedacht dan aan de start van de Giro. Ik heb niet de topconditie en zal ook voorzichtig moeten zijn wanneer ik pedalleer in het peloton." Het lijkt niet meteen de fysieke paraatheid van een toekomstig winnaar. "Ik wil het duidelijk stellen: het heeft geen zin of ik voor het klassement of voor ritzeges ga. Ik wil mijn stempel drukken op deze Giro, maar hoe ik dat kan doen, zal ik pas onderweg ontdekken." Bij Trek-Segafredo starten ze met drie kopmannen op gelijke hoogte: Nibali, Mollema en Ciccone.