Simon Yates gaat na succes in Ronde van de Alpen vol voor tweede eindzege in grote ronde

In de Ronde van de Alpen stond er geen maat op Simon Yates. Komt dat tweede groterondesucces er dan nu ook aan? Als een goede voorbereiding van belang is, staan de sterren alvast goed. Het is duidelijk met welke ambitie Yates en zijn ploeg naar de Giro trekken.

Het is vrij duidelijk: Simon Yates gaat naar de Giro om na afloop de roze leiderstrui mee naar huis te nemen. BikeExchange steekt bij het bekendmaken van de selectie voor de Giro die ambitie niet onder stoelen of banken. De ploeg voor de Ronde van Italië is dan ook rond Yates gebouwd. Voor de Brit zal het zijn vierde deelname zijn aan de Giro. Vijf van zijn ploegmaats hebben de Giro al vaker gereden en kennen dus ook het klappen van de zweep: Michael Hepburn, Chris Juul-Jensen, Tanel Kangert, Cameron Meyer en Mikel Nieve. Daarnaast komen er met Nick Schultz en Callum Scotson ook twee Girodebutanten aan de start. SCHADE BEPERKEN IN TIJDRITTEN "Ik hoop dat ik dit jaar een gooi kan doen naar de overwinning", uit Yates zijn ambitie. "Er zijn zoveel dingen waar ik van hou rond de Giro: het parcours, het eten, de fans. Het ziet er een zwaar parcours uit. In de tijdritten zullen we proberen het tijdsverlies te beperken. De meeste renners die bij onze ploeg de Ronde van de Alpen reden zullen er zijn. Daar was er een goede cohesie."