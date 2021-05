'Mountainbike-Mathieu' is terug en gaat op zoek naar goede startorde: "Proberen in Tokio op rij één te starten"

Even vaarwel zeggen tegen wegrenner Mathieu, vanaf nu is het weer even 'Mountainbike-Mathieu'. Alleskunner Van der Poel stapt weer op de mountainbike in de hoop het zo goed mogelijk te doen in de Wereldbeker in Albstadt. Dat is belangrijk met het oog op de Spelen.

De laatste koers die Van der Poel reed was de Ronde van Vlaanderen. "Daarna heb ik geprobeerd het mountainbikegevoel terug te krijgen. Ik geloof wel dat ik goed heb getraind. De overstap van de wegfiets naar de mountainbike voelt niet zo raar aan", zegt Van der Poel in HLN.

Laten we even terugkeren naar 2019: Van der Poel won toen drie Wereldbekers en werd Europees kampioen. "Dat seizoen had ik het gevoel dat ik eindelijk de stap naar de top had gezet. Ik was net op tijd klaar voor de Spelen. Het was dubbel jammer dat de Spelen niet konden plaatsvinden. Nu ben ik er meer dan een jaar uit geweest. Dat vind ik vervelend. Ik denk niet dat ik weer zo goed ben als twee jaar geleden."

MOEILIJKSTE STUK UIT HOUT

Wel hoopt Van der Poel gewoon een goed niveau te halen en om dus naar behoren te presteren dit weekend. "Albstadt is een makkelijk parcours. Er zitten weinig technische afdalingen in. Het moeilijkste stuk hebben ze uit hout gemaakt, het valt erg goed mee. Het is niet mijn lieverlingsparcours. Ik rijd hier wel graag, zeker als er publiek is toegelaten. Dat geeft altijd een heel drukke, leuke sfeer."

"Puur qua parcours is Nové Mesto meer mijn ding", geeft Van der Poel aan. "Voor de startorde in Tokio tellen de resultaten van de WB-wedstrijden dit seizoen. Albstadt en Nové Mesto zijn de enige twee wedstrijden waar ik de kans krijg om belangrijke punten te pakken. Ik moet proberen in Tokio op rij één te starten. Ik kan leven met rij twee, maar ik verkies rij één." Vrijdag is het de shorttrack in Albstadt, zondag de cross-country.