Dylan Groenewegen is weer écht sprinter: "Ik ben een winnaar en wil altijd meer"

Dylan Groenewegen heeft bewezen dat hij zich weer kan meten met de besten. De topsprinter in hem is onmiddellijk weer wakker na negen maanden schorsing. Toch geen evidentie om er meteen te staan na zo'n lange afwezigheid. Groenewegen wil nog meer.

In zijn eerste sprint sinds die jammerlijke dag in de Ronde van Polen vorig jaar werd Groenewegen vierde, tussen al die andere toppers. "Ik moet tevreden zijn met een vierde plaats na negen maanden afwezigheid. Toch ben ik een beetje teleurgesteld. Ik ben een winnaar en wil altijd meer. Maar een vierde plaats in mijn eerste sprint is zeker niet zo slecht."

Zeker omdat de samenwerking met de ploegmaats eigenlijk nog moet gefinetuned worden. "Mijn benen voelen goed aan, dus ik kijk uit naar de volgende sprint. De ploeg reed heel sterk. Dit is mijn eerste keer met Dekker en Affini. Dat is even wennen, maar door hen zat ik heel goed geplaatst."

De sprint ging beter dan verwacht

Het is ook weer leren aanvoelen wanneer het beste moment is om zijn spurt te lanceren. "De sprint ging vrij aardig en beter dan verwacht. Ik had misschien eerder moeten aangaan of iets minder lang moeten aarzelen. Maar dat gevoel moet ik weer terugkrijgen en het zelfvertrouwen ook."