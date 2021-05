Heropstart van niet-professionele wielrennen vanaf 9 juni in twee fases

Het Overlegcomité besliste dinsdag over een aantal versoepelingen. Die gelden ook voor het niet-professionele wielrennen.

Vanaf 9 juni kan er in principe opgestart worden met 100 personen. Vanaf 1 juli zouden alle beperkingen moeten wegvallen. Voor de Belgische kampioenschappen tijdrijden voor de jeugd wordt een nieuwe datum gezocht.

De versoepelingen zijn wel nog aan enkele voorwaarden gekoppeld. "Indien het aantal ingenomen COVID-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, betekent dit voor de wielersport dat de heropstart van de niet-professionele wedstrijden in 2 stappen zal plaats vinden", meldde Wielerbond Vlaanderen.

Alles zal ondertussen wel in gereedheid gebracht worden om het zo veilig mogelijk te laten verlopen. "De reeds eerder opgestelde protocollen voor de organisatoren in de verschillende wielerdisciplines zullen worden aangepast op basis van de richtlijnen die we eerstdaags van de bevoegde ministers mogen verwachten. Voor de provinciale kampioenschappen worden nieuwe datums gezocht alsook voor de Belgische kampioenschappen tijdrijden jeugd, juniores op de weg en mountainbike.”

Daarvoor heeft Wielerbond Vlaanderen ook de steun van de lokale besturen nodig. “We doen ook een oproep aan de lokale besturen om de beslissingen af te stemmen op de laatste richtlijnen zodat de geplande wedstrijden alsnog kunnen doorgaan."