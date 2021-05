Jumbo-Visma verandert plannen, Bennett geen kopman meer: "We moeten realistisch zijn"

Het was gisteren niet het dagje van George Bennett. De Nieuw-Zeelander verloor gisteren zeven minuten door de weersomstandigheden. Maar het oude gezegde gaat: de ene zijn dood is de ander zijn brood. Ook bij Jumbo-Visma, Foss mag zijn kans gaan.

“We waren hier gekomen om een klassement te rijden met George”, begint Jumbo-Visma ploegleider, Addy Engels, na de teleurstellende prestatie van Bennett. “We moeten nu realistisch zijn en concluderen dat dat plan voorlopig wel de koelkast in kan. George was helemaal verkleumd van de kou en helemaal leeg op het einde”

“Uiteindelijk hebben we de call gemaakt dat Tobias Foss voor eigen kansen mocht gaan. Wat Tobias heeft laten zien, is een goede prestatie. Hij zat er kort achter. Hij moet vooral zo verder blijven doen. Verder is iedereen goed over de streep gekomen, en zullen we voor het verdere verloop van deze Giro andere plannen moeten gaan maken”, aldus ploegleider van Jumbo-Visma, Addy Engels, na de koers.