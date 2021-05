Allereerste profzege voor Lafay is meteen in een grote ronde: "Het is ongelooflijk"

Victor Lafay heeft een schitterende zege geboekt in de Giro. De renner was de sterkste in de vlucht en haalde het uiteindelijk met iets meer dan een halve minuut voorsprong op zijn eerste achtervolger.

Uiteraard was Lafay zeer tevreden na afloop van de rit. Het was dan ook zijn allereerste profzege en dat meteen in een grote ronde. "Het is ongelooflijk en natuurlijk ben ik hier zeer blij mee", vertelde de Franse renner van Cofidis.

Lafay had tijdens de rit al het gevoel dat de overwinning er in zat. "Er waren niet zo veel klimmers mee in de vlucht, dus ik wist wel dat ik één van de betere was. Ik had veel vertrouwen en ging daarom alleen in de aanval", aldus Lafay.