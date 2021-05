Caleb Ewan zal geen derde ritzege meer boeken in de Giro dit jaar: Australiër is uit de grote ronde gestapt

U zal de komende dagen niet meer naar Caleb Ewan moeten zoeken in de Giro. De Australiër van Lotto Soudal is in de achtste etappe namelijk uit de wedstrijd gestapt. Ewan won al twee ritten in deze editie van de Ronde van Italië.

Caleb Ewan was sterk bezig in de Giro met twee ritzeges, maar er zal geen derde overwinning bijkomen in Italië. De Australiër is tijdens de achtste etappe namelijk in de volgauto van Lotto Soudal gestapt en is dus uit de wedstrijd verdwenen.

Ewan was de leider van het puntenklassement, maar het was al langer duidelijk dat hij de Giro niet ging uitrijden. De topsprinter zal namelijk ook nog te zien zijn in de Tour de France en de Vuelta waar hij ook ritoverwinningen wil binnenhalen.