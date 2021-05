Belgische overwinning in de Ronde van Hongarije: Edward Theuns wint slotrit, eindzege voor Australiër

In de Ronde van Hongarije heeft Edward Theuns de slotrit op zijn naam gezet. Onze landgenoot was in de massasprint sneller dan de Nederlander Olav Kooij en de Belg Timothy Dupont. De eindzege is voor Damien Howson.

Edward Theuns weet opnieuw wat winnen is. De Belgische renner van Trek-Segafredo was namelijk de snelste in de laatste etappe van de Ronde van Hongarije. Met Timothy Dupont mocht er nog een landgenoot op het podium, want hij eindigde op de derde plaats. De tweede plaats was voor de Nederlander Olav Kooij.

De eindzege in de Ronde van Hongarije was uiteindelijk voor de Australiër Damien Howson. Ben Hermans moet tevreden zijn met de tweede plaats in het eindklassement en de derde plaats is voor de jonge Italiaan Antonio Tiberi.