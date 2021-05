Dubbelslag voor Egan Bernal in de Giro, Remco Evenepoel rijdt naar vierde plaats en staat op plaats twee in het algemeen klassement

Straffe prestatie van Egan Bernal in de Ronde van Italië. Op de slotklim van de negende etappe reed hij namelijk iedereen uit het wiel en en hij haalde het uiteindelijk met 7 seconden voorsprong op Ciccone en Vlasov. Remco Evenepoel eindigde op de vierde plaats.

Bouchard en Bouwman leken onder elkaar uit te zullen vechten wie de negende etappe ging binnenhalen, maar het was buiten een ontketende Egan Bernal gerekend. Zijn ploegmaats reden in de laatste twee kilometer anderhalve minuut dicht en op 500 meter van de streep had Bernal de twee vluchters te pakken.

Bernal ging er daarna alleen vandoor en hij kwam ook solo over de streep als winnaar. Giulio Ciccone en Aleksandr Vlasov maakten nog een goede indruk, want zij eindigden op 7 seconden op de tweede en derde plaats. Remco Evenepoel werd vierde op 10 seconden van Bernal.

In het algemeen klassement is Bernal ook de nieuwe leider, want Valter moest te veel seconden prijsgeven op de slotklim. Evenepoel staat op de tweede plaats op 15 seconden van Bernal, terwijl Vlasop voorlopig mee op het podium mag (21 seconden achterstand op Bernal).