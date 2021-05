Sagan wint 10de etappe in Giro

Sagan won vandaag de 10de etappe van de Ronde van Italië na een massasprint. Er waren, door het hoge tempo in het peloton, aangevuurd door de mannen van BORA, een paar sprinters die moesten lossen. Nadien werd Sagan goed afgezet door zijn ploegmaats. De Slowaak is zijn ploeggenoten dankbaar.

“We hebben geprobeerd wat we konden. Ik moet al mijn ploeggenoten bedanken, zij leverden indrukwekkend werk. Het ging vol gas op de laatste twee klimmetjes om de sprinters te lossen. Helaas was niet iedereen gelost, maar ik heb gewonnen en daar ben ik heel blij mee”

“Ondanks dat ik de vorige etappes al kansen had, ben ik vooral blij om deze etappe nu te winnen. Het was geweldig werk van de ploeg”

“Of de paarse trui nog mijn doel is? Ik bekijk het dag per dag. Dit was pas de tiende etappe, dus we hebben nog een halve Giro te gaan, maar ik ga mijn best doen”, aldus Peter Sagan in zijn reactie na de koers.